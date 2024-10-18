Emekçiler pazar günü Tandığan meydanında: "Zordayız, geçinemiyoruz"

Ankara büyük emekçi mitingine hazırlanıyor. Enflasyon ve vergi yükü altında ezilen emekçi, asgari ücretli, emekli Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Başkentte toplanıyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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 Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Türk-İş "Zordayız Geçinemiyoruz" sloganıyla herkesi pazar günü Ankara mitingine çağırıyor

Enflasyon altında ezilen emekçi aylardır meydanlarda eylemde, zordayız geçinemiyoruz, vergide adalet istiyoruz diye haykırıyor, sesini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Emekçi, asgari ücretli, emekli büyük Ankara mitingine hazırlanıyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin miting çalışmalarını Ulusal Kanal'a anlattı. Zengin son yılların en büyük mitingini yapacaklarını vurguladı..

- 2 binin üzerinde otobüsle Ankara'da toplanıyoruz, üstüne basa basa söylüyorum son yılların en büyük mitingi olacak. Herkesi ilgilendiren bir miting.. Gerçekten zordayız, gerçekten geçinemiyoruz, bu vergi yükü insanların belini büküyor.

Zengin, sendika olarak Ankara'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi..

Ankara dışındaki illerde mitinge katılmak isteyen yurttaşlar için de çalışma yürütülüyor. Büyük Ankara mitinginin programını da anlatan Zengin Ankaralılara çağrı yaptı.

- Miting için Kazım Karabekir caddesinde saat 9'da buluşacağız, oradan kortej saat 11'de Tandoğan'a doğru yürüyüşe geçecek. saat 13'te Tandoğan'da mitingimiz başlayacak. Bütün Ankaralıları Tandoğan'a bekliyoruz.
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