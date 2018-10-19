Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyet, Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyet, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Dürgen ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Dürgen'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dürgen, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdıklarını okudu.



Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı metinde, her an devlet ve milletin emrinde göreve hazır olduklarını belirten Dürgen, "Bilinmelidir ki büyük zorluklara rağmen uzun mücadelelerle kurarak bizlere emanet ettiğiniz, 'En büyük eserimdir' dediğiniz Cumhuriyetimizi ve bu cennet vatanımızı, kanımız pahasına koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni nesiller boyu sonsuza dek yaşatacağız. Huzurunuzda bir kez daha saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





Dürgen ve beraberindeki heyet, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.