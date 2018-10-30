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Emekli emniyet müdürü Metin Özkan ölü bulundu

Bursa'da emekli 1. sınıf emniyet müdürü Metin Özkan evinde ölü bulundu.

Emekli emniyet müdürü Metin Özkan ölü bulundu

Bursa'da emekli 1. sınıf emniyet müdürü evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kükürtlü Mahallesi 1. Çığ Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli 1. sınıf emniyet müdürü Metin Özkan'dan (55) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Özkan'ı evde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, Özkan'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkan'ın cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #Metin Özkan
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