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Emekli maaşını Mehmetçik'e bağışladı

Gümüşhane'de emekli esnaf Şeker, bir aylık emekli maaşını Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere verilmek üzere Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Emekli maaşını Mehmetçik'e bağışladı

Gümüşhane'de esnaf emeklisi Sırrı Şeker, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere bir aylık maaşıyla destek oldu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Şeker, bir aylık emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'na ulaştırılmak üzere Vali Memiş'e teslim etti.

Şeker, ülkenin güvenliği için mücadele eden Mehmetçik'in muzaffer olmasını dileyerek, "Tüm kahraman Mehmetçikleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm Türkiye ve dünya Müslümanları onlara duacı." dedi.

Vali Memiş de duyarlı davranışından ötürü Şeker'e teşekkür ederek, şunları söyledi:
"En zor şartlarla görev yapan askerimiz, polisimiz bizlerin gurur kaynağı. Vatandaşımız da sağ olsunlar son derece duyarlı. Yurdumuzun her bölgesinden her gün bir destek haberi duyuyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta ilimizdeki pestil-köme üreticileri ile bin 71 kilogram pestil-kömeyi Afrin'e gönderdik. Bugün de bir duyarlı vatandaşımız bir aylık emekli maaşını son kuruşuna kadar Mehmetçik'imize bağışladı. Bu tür destekler güvenlik güçlerimize moral, motivasyon kaynağı olur. Kendisine bu hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #gümüşhane #Gümüşhane Valisi Okay Memiş
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