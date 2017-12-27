Hakkari'de yaşayan memur emeklisi Halil İbrahimoğlu (60), 30 yıldır günlük yaşamda kullanılan yaklaşık 1500 eşyayı biriktirerek, oluşturduğu koleksiyonla müze oluşturdu. Evinin bir bölümünü müzeye dönüştüren İbrahimoğlu, günde ortalama 20 ziyaretçisinin olduğunu, bu durumdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkez Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve 9 çocuk babası Halil İbrahimoğlu, 30 yıldır günlük hayatta kullanılan yaklaşık 1500 eşya ile oluşturduğu koleksiyonla müze kurdu. Evinin bir bölümünü müzeye dönüştüren İbrahimoğlu, yıllardır ilçeleri ve köyleri gezip, tarihi hedik, taş değirmen, savaş ve av aleti gibi 200 yıllık eşyaların yer aldığı koleksiyonu oluşturduğunu söyledi.



Hakkari'de müze olmaması nedeniyle bölgedeki tarihi ve yöresel eşyaların, götürüldüğü Van'da sergilendiğini belirten İbrahimoğlu, bu durumdan etkilenerek, evinin iki katını müzeye çevirdiğini anlattı. Koleksiyonunu sergilediği müze için 175 bin TL'lik harcama yaptığını kaydeden Halil İbrahimoğlu, şunları söyledi:



"Bu müzeyi kurmamın sebebi; 1987’de Van’a gittim ve müzeye uğradım. Oradaki heykelleri gördüm, dikili taşları ve eşyaları gördüm. Bunların hepsi Hakkari'den getirilmişti. Sordum, 'Bunları nereden getirmişsiniz?' diye. Onlar da bana, Hakkari'de müze olmadığı için getirdiklerini söylediler. O tarihten sonra hep kafamda bir müze açmayı hayal ettim ve emekli olur olmaz evimin bir bölümünü müzeye çevirdim. Hakkari’de bir müze açılmasını hep arzu ettim, açılmayınca ben, evimi müzeye çevirdim. Bu müzede eski paralar, küpler var. 200 yıllık eşyalar var. Koyun kırkma makası desen orak desen yani hepsi Hakkari ve ilçelerinde kullanılan eserlerdir. 2016’da emekliye ayrıldım. Emekli maaşım ve bankadan çektiğim kredi ile iki katlı bina yaptım. Bu iki katı bana 175 bin liraya mal oldu. Şu an banka ve piyasaya 120 bin lira borcum var. Buraya gelen bütün devlet yetkililerini bu müzeyi görüp, gezmelerini istiyorum. Eşyaların çoğunu parayla aldım. Vali Cüneyit Orhan Toprak'tan destek istiyorum. Hakkari ile ilgili bütün eserler müzemizde bulunmakta. Yurt içinde ve yurt dışında herkesi buraya bekliyoruz."