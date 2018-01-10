banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Emekli öğretmen Faik Akyol evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Emekli öğretmen evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Emekli öğretmen Faik Akyol evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

 Antalya'da emekli öğretmen evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi 5. katta oturan emekli öğretmen Faik Akyol'dan (61) dünden beri haber alamayan yakınları, çilingir çağırarak evin kapısını açtırdı.

Eve giren yakınları, Akyol'u balkonda hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri Akyol'un bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

Kıyafetleriyle yaralarına tampon yapmış
İlk incelemede, evin salonunda bir kavga yaşandığı, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Akyol'un, saldırganın gitmesinin ardından karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve yardım istemeye çalıştığı tespit edildi.
Maktulun eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği öğrenildi.

Etiketler; #antalya #cinayet #emekli öğretmen
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şans Topu 10 Ocak çekiliş sonuçları belli oldu
Sonraki Haber
Emekli öğretmen Faik Akyol evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.