Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti

Sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşlar, bahçede birinin asılı olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yalnız yaşayan Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Emekli öğretmenin, kendisi için bir mezar taşı hazırlattığı ve taşın üzerinde “Yaptığı her iyilikten zarar gören adam. Şair Misrani” yazdığı görüldü. Bu detay, olayın çevrede derin bir üzüntü yaratmasına neden oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.