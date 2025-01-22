Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde, 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin, evinin bahçesinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti
Yayınlanma:

Sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşlar, bahçede birinin asılı olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yalnız yaşayan Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Emekli öğretmenin, kendisi için bir mezar taşı hazırlattığı ve taşın üzerinde “Yaptığı her iyilikten zarar gören adam. Şair Misrani” yazdığı görüldü. Bu detay, olayın çevrede derin bir üzüntü yaratmasına neden oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdü16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

mezar taşı intihar
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
Çok Okunanlar
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme