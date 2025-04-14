Emekli sabah 7’de kuyruğa girdi: Yumurtada tasarruf savaşı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yumurta, artık dar gelirli vatandaş için ulaşılması zor bir ürüne dönüştü.

Emre Can Emre Can
Emekli sabah 7’de kuyruğa girdi: Yumurtada tasarruf savaşı
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Marketlerde fiyatların 250 TL’ye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar daha uygun fiyatlı yumurta alabilmek için sabahın erken saatlerinde İş Yurtları Kurumu'nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

“Her kolide 40-50 lira karı olsa, adamın 8-10 kolide elektrik-su parası çıkıyor.”

“Yumurta en temel tüketim ürünlerimizden biri. Bugün marketlerde fiyatlar cep yakıyor. Bu yüzden vatandaşlar İş Yurtları Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.”

“Piyasalarda fiyatlar 250 TL’ye kadar çıkmışken burada 130-150 TL arasında değişiyor. Bu avantajı değerlendiriyoruz.”

“Geçen hafta 115 TL’ye almıştım, şimdi ne kadar oldu bilmiyorum.”

Emekli vatandaşlar ve dar gelirli aileler, birkaç liralık tasarruf için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girmeyi göze alıyor.

“Sabah 07.30’da geldim, 2 saattir buradayım.”

Uzmanlar ise fiyatlardaki artışın nedenini yurt dışı etkenlere bağlıyor. ABD'de etkili olan kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edildi. Türkiye’den ABD’ye yapılan yumurta ihracatındaki artış, iç piyasada arzın azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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