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Emeklilere tefecilik tuzağı
Emeklilere tefecilik tuzağı

Emeklilere tefecilik tuzağı

Ankara'da kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan ve emekli vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı

Emeklilere tefecilik tuzağı

Ankara'da kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan ve vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, otobüs duraklarında ve kaldırımlarda, "Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır" şeklinde ilanları kullanarak kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün varlığını tespit eden Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan zanlıların genellikle emeklileri hedef aldığını, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek şahıslara senet imzalattıklarını belirledi.

100 BİN LİRAYA KADAR BORÇLANDIRMIŞLAR

Suç örgütü üyelerinin, 3 bin ile 5 bin lira arasında alışveriş yapan vatandaşları, düzenlenen senetlerle 50 bin-100 bin lira tutarında borçlandırarak haklarında icra takibi başlattıkları tespit edildi.

Harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramada, çok sayıda senet, müşterilere ait sözleşme, müşterilere ait kimlik fotokopisi, pos cihazları ve kayıtların bulunduğu ajandalar ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #emekli #tefecilik
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