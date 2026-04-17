Emekliliğine sadece bir ay kalmıştı! Maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Asma Mahallesi'ndeki özel maden ocağında çalışan Suat Kulakçı, mesaisi sırasında elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, olay yerine ulaşarak 42 yaşındaki Kulakçı'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçi, buradaki müdahalenin ardından ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kulakçı, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EMEKLİLİĞİNE BİR AY KALMIŞTI

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Suat Kulakçı'nın çalışma hayatına dair detaylar da netleşti. Özel maden ocağında çalışan işçinin emeklilik işlemlerine hazırlandığı belirlendi. Kulakçı'nın çalışmasını sürdürdüğü ve yaklaşık bir ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı.