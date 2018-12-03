Emeklilikte Yaşa Takılanlar, güç birliği toplantılarına devam ediyor. Bursa'da ikinci kez buluşan Emeklilik mağdurları, kapalı spor salonunu tıklım tıklım doldurarak izdiham oluşturdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Bursa'da ikinci kez buluştu. Nilüfer Yüzüncüyıl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplantıya, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de binlerce EYT'li katıldı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, yerel seçim öncesinde bir çözüm beklediklerini vurguladı. Özupak, "aksi halde bizi gözardı edenleri, biz de görmeyeceğiz" dedi.



Tüm Emekliler Sendikası Bursa Şube Başkanı Günay Onayman da "EYT'liler lütuf değil, haklarının verilmesini bekliyor" dedi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar, güç birliği toplantılarına yurt genelinde devam edecek. Üçüncü toplantı, 16 Aralık'ta İstanbul'da yapacak.



ulusal.com.tr