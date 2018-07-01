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Emeklinin boynu bükük

Emekliler haftasında, Hatay'da emeklilere mikrofon uzattık. Krediler, ev kirası, faturalar derken sürekli ödeme güçlüğü yaşayan emeklilerin istedikleri şey daha iyi şartlarda yaşayabilmek.

Emeklinin boynu bükük

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü emeklilere verdiği değeri anlatıyor. Ülkenin kalkınması için çalışan emekliler, sonrasında gereken değeri görüyor mu, hak ettiği maaşı alıyor mu?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin ortak sorunu geçim sıkıntısı. 

Krediler, ev kirası, faturalar....Ödeme güçleri Türkiye standatlarının çok altında. 

Hatay'da Ulusal Kanal'a konuşan emeklilerin sosyal hayatı da yok denecek kadar az.

Zam isteyen emekliler, artık iyi şartlarda yaşamak istiyor.

ulusal.com.tr
Etiketler; #emekli
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