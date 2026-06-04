Emel Sayın'dan üzücü haber: Tedaviye alındı!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi, usta sanatçı Emel Sayın'dan hayranlarını hem endişelendiren hem de derin bir üzüntüye boğan son dakika haberi geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emel Sayın'dan üzücü haber: Tedaviye alındı!
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Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına yönelik resmi bir bilgilendirme mesajı yayımlayan usta yorumcu, önümüzdeki günlerde İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirmeyi planladığı iki dev açık hava konserini sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. Kısa sürede magazin ve sanat camiasının gündemine oturan açıklama sonrasında, usta sanatçıya sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdı.

HARBİYE VE BURSA AÇIKHAVA SAHNELERİ İLERİ BİR TARİHE ALINDI

Yoğun bir konser takvimiyle yaz turnesine hazırlanan usta sanatçının organizasyon komitesi ve kendisi tarafından yapılan ortak değerlendirme neticesinde, iki büyük organizasyon askıya alındı. Emel Sayın, takvimde yer alan 14 Haziran Bursa Açıkhava tiyatrosu konseri ile hemen ardından gerçekleştireceği 17 Haziran İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserlerinin resmi olarak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Konserler için bilet alan binlerce müziksever, erteleme kararının ardından yeni takvimin ne zaman açıklanacağını merakla sorgulamaya başladı.

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK, KISA BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"

Sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarından yazılı bir deklarasyon yayımlayan sanatçı, sağlık durumunun ciddiyetine dair spekülasyonların önüne geçmek adına hayranlarının yüreğine su serpecek ifadeler kullandı. Sanatçı açıklamasında, "Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki sağlık gerekçelerim nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca özellikle bilmenizi isterim; çok endişeleneceğiniz, korkulacak bir durumum yok ama kısa bir süre klinikte tedavi görmem gerekiyor" diyerek durumunu paylaştı.

DETAYLI AÇIKLAMA VİDEOSU YARIN GELİYOR

Mesajının devamında dinleyicilerine olan bağını ve sevgisini dile getiren Emel Sayın, kararın arkasındaki tıbbi nedenleri netleştirmek adına yarın kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. Sevenlerine teşekkür eden usta isim, "Sizlerden gelen güzel dualar ve iyi dilekler için şimdiden çok teşekkür ederim. Yarın sizlerle kendi hesabımdan paylaşacağım özel bir videoda, bu erteleme kararını neden aldığımızı ve tedavi sürecimi daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız, sonsuz sadakatiniz ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Konserlerin yeni tarihleri ve bilet iade/değişim süreçlerinin önümüzdeki günlerde organizasyon şirketi tarafından ilan edileceği öğrenildi.

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