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Emine Çelikarslan ve Hatice Çelikarslan evinde ölü bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir anne ile kızı evlerinde ölü bulundu.

Emine Çelikarslan ve Hatice Çelikarslan evinde ölü bulundu

Uruş Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden Emine Çelikarslan (85) ve kızı Hatice Çelikarslan'dan (60) bir süredir haber alamayan komşuları durumu aile yakınlarına bildirdi.

Eve gelen aile fertleri, anneyi odada, kızını ise banyoda ölü buldu.

Cenazeler, jandarma ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beypazarı #anne kız
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