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Emine Erdoğan, Murat Kurum ile Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti. Kurum, yapılacak çalışmayı anlattı, "Burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız." dedi.

Emine Erdoğan, Murat Kurum ile Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti

Bembeyaz kumlarıyla son yıllarda gözleri üzerinde toplayan doğal güzellik Salda Gölü ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Burdur'un Yeşiova ilçesindeki gölün etrafı çitlerle çevrilmiş, araç girişleri yasaklanmış, büfe benzeri çok sayıda yapı kaldırılmıştı.

Bölgeye otel yapılcağı iddiaları gündemdeyken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü'ne gitti. Kurum'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da eşlik etti. 

Kurum ve Erdoğan, Salda Gölü'nü gezdi.

Murat Kurum, iddialara yanıt verdi... 

Salda Gölü'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum,  doğal güzelliklerin korunacağını savundu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #emine erdoğan #Murat Kurum #burdur
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