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Eminönü'nde yangın

Eminönü'nde ahşap bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Eminönü'nde yangın

Alınan bilgiye göre, Eminönü'nde boş bir binada yangın meydana geldi

Fatih İlçesi Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde Küçük Pazar Mektebi Sokağı'nda depo olarak kullanılan 4 katlı ahşap binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını, büyümeden müdahale edip söndürdü.

Maddi hasar meydana gelen binada, olay sırasında kimse olmadığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #yangın #eminönü
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