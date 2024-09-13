Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi pazar günü başlıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş süreci öngörülen düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen devreye alınacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor
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Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, emlakta pazar günü itibarıyla başlıyor.

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bu tarihte devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Böylelikle, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci derece hısımları veya eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince yetkilendirilen emlak işletmesince sunulabilecek.

Sistemle taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.

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