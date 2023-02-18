Emlak Komisyoncuları Odası'ndan çağrı

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, deprem nedeniyle Eskişehir'e 17 bini aşkın depremzedenin geldiğini aktardı. Kiralarda bir artış olmadığını, hatta bazı ev sahiplerinin kiraları indirdiğini söyledi. Boş evi olanlara çağrı yaptı. "Evlerinizi bir süre için depremzedelere tahsis edin." dedi.