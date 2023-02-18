Emlak Komisyoncuları Odası'ndan çağrı

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, deprem nedeniyle Eskişehir'e 17 bini aşkın depremzedenin geldiğini aktardı. Kiralarda bir artış olmadığını, hatta bazı ev sahiplerinin kiraları indirdiğini söyledi. Boş evi olanlara çağrı yaptı.

Son Güncelleme:

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, deprem nedeniyle Eskişehir'e 17 bini aşkın depremzedenin geldiğini aktardı. Kiralarda bir artış olmadığını, hatta bazı ev sahiplerinin kiraları indirdiğini söyledi. Boş evi olanlara çağrı yaptı. "Evlerinizi bir süre için depremzedelere tahsis edin." dedi.

# deprem # Eskişehir

Benzer Videolar

"Fahiş kiralara denetleme yapılsın" "Fahiş kiralara denetleme yapılsın"
Liseliler depremzedeler için çadır üretiyor Liseliler depremzedeler için çadır üretiyor
Deprem soruşturmasında 93 tutuklama Deprem soruşturmasında 93 tutuklama
Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı Av. Faik Işık izlenimlerini anlattı
Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye oldu
7 milyon konut riskli 7 milyon konut riskli
Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor Esnaf enkaz altındaki mallarını topluyor
Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı Hasan Sözbilir'den Doğanşehir uyarısı
Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Mehmetçik yaraları sarıyor Mehmetçik yaraları sarıyor
Bakanlıktan o iddialara yanıt Bakanlıktan o iddialara yanıt
Kızılay'dan kadınlara özel Whatsapp hattı Kızılay'dan kadınlara özel Whatsapp hattı
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (18 ŞUBAT 2023)
3 Diri fay haritası yenilendi: Evinizin altından fay geçiyor mu?
4 İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek?
5 EYT iptal mi oldu?