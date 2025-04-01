Emniyet Amiri Mehmet Baran hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran’ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emniyet Amiri Mehmet Baran hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya duyurdu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Mehmet Baran’ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amirimiz Mehmet Baran, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Mehmet kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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