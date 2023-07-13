Emniyet kemeri hayat kurtardı! Şarampole devrilen tırdan sağ salim çıktı

Emniyet kemeri takılı tır şoförü, Düzce'de devrilen aracının içinden sağ çıkarıldı. Şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 06 DDV 228 plakalı tırın şöforü Cüneyt Savur’u emniyet kemeri hayata bağladı..

Devrilen Tır’dan Cüneyt Savur sağ sağlim çıkarıldı.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Savur'un vücudunun hiçbir yerinde yara olmadığını tespit etti.

Karabük'te yüklediği demir sac boruları İstanbul'a götürmek için yola çıkan Savur direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandığını söyledi.

# düzce # trafik kazası # emniyet kemeri

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