Emniyet Müdürlüğü'nü yasa boğan ölüm: Polis memuru Serkan Duru hayatını kaybetti

Polis memuru Serkan Duru'nun vefatının ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10.30'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”