Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izi

Emniyet ve MİT koordineli soruşturmasında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cinayetinde FETÖ izi buldu.

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun bağlı olduğu hücre yapılanması çökertildi.

Aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişiden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 9'u aktif olarak görevde 20 polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve haber ajansı çalışanı olduğu tespit edildi.

Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ulusal.com.tr