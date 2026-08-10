Emniyet Müdürü megafonla duyurdu: Konya E Tipi Cezaevi'ndeki iddialar tamamen asılsız çıktı!

Kamuoyunda panik yaratmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri yayan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması ve adli süreçlerin tamamlanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Emniyet Müdürü megafonla iddiaları yalanladı

Gece saatlerinde sosyal medyada yayılan dezenformasyon haberlerinin ardından çok sayıda mahkûm yakını Konya E Tipi Kapalı Cezaevi önüne akın etti. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, cezaevi önünde bekleyen vatandaşlara megafonla seslenerek kurumu bizzat denetlediğini, içeride herhangi bir isyan, yaralanma veya olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden resmi açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, 'Konya Cezaevinde İsyan Çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, Konya Cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır."