banner999
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Cemil Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor
Cemal Kaşıkçı soruşturması 46 gündür devam ediyor
Anka ihracata uçuyor
Anka ihracata uçuyor
Erdoğan Trump ile görüştü
Erdoğan Trump ile görüştü

Emniyet müdüründen o polise takdirname

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araba kullandığı sırada telefon ile konuşan kızına ceza yazan trafik polisine takdirname verdi

Emniyet müdüründen o polise takdirname

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, araba kullandığı sırada telefonla konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi. 

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu. 

Polis memuru Gizem Aydın'a,"Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı. 

Emniyet Müdürü Aydın, durumdan haberdar olduktan sonra cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi. 

Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #emniyet müdürü #polis #ceza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.