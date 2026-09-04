Emniyet şeridinde dehşet! Arızalanan kamyonetin altına girmişti, başka kamyonet çarptı
Bursa-İstanbul-İzmir otoyolunda arıza yapan kamyonetini emniyet şeridine çekerek altına giren şahıs, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Hal kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 43 VA 955 plakalı kamyonet arıza yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yaşanan mekanik sorun üzerine aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Arızanın kaynağını bulmak isteyen şahıs, kontrol etmek amacıyla kamyonetin altına girdi.
Şahıs aracın altındayken, aynı istikamette seyreden E.G. yönetimindeki 41 K 0102 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında bulunan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ayrıca bir kişi de ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol üzerinde yeni bir kazanın yaşanmaması adına polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından 41 K 0102 plakalı kamyonetin sürücüsü E.G., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ölümlü kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.