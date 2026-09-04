Emniyet şeridinde dehşet! Arızalanan kamyonetin altına girmişti, başka kamyonet çarptı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol üzerinde yeni bir kazanın yaşanmaması adına polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.