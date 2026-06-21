Emniyetten çok sert uyarı! Kanuna aykırı park parası alan valeler ve değnekçiler yakalandı

Ankara'da yaklaşan NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında, bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı baskınları neticesinde 30 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emniyetten çok sert uyarı! Kanuna aykırı park parası alan valeler ve değnekçiler yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan önlem paketi doğrultusunda operasyonlarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından; eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilere yönelik "Başkentin huzuru, Türkiye’nin huzuru" operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"Park Ücreti Değil, Bahşiş Aldık" Savunması

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti almadıklarını, elde ettikleri gelirin "bahşiş" olduğunu öne sürdü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre park parası adı altında ücret almanın yasa dışı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

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