Emniyet'ten kritik hafta sonu uyarısı: Bugün bu yollara girmeyin!

İstanbul’da bugün (10 Mayıs) gerçekleştirilecek iki farklı etkinlik nedeniyle üç ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına kapanacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergahları paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan
Sabah saatlerinde başlayacak ilk etkinlik için trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti.
Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası), Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi.
Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Çırağan Caddesi.
Tershane Caddesi, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası.
Alternatif Güzergahlar: Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portakal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi.


SAAT 12.00'DE BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE KAPANACAK YOLLAR

Öğlen 12.00’de başlayacak olan ikinci etkinlik kapsamında ise sadece Beşiktaş ilçesinde uygulanacak trafik tedbirleri ve kapatılacak yollar şöyle belirlendi:

Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü.
Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar.
Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti.
Alternatif Güzergahlar: Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak ve Bebek Hamam Sokak.

