En büyük orman yangınından kaçmışlardı

Türkiye tarihinin en büyük orman yangınından kurtulan bir alageyik, tekrar geldiği aynı bölgede yavrusuyla birlikte beslenirken fotokapanla görüntülendi. Bölge adına son derece sevindirici olan görüntüler büyük heyecan oluşturdu.

En büyük orman yangınından kaçmışlardı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat - Kapan Bölgesine 6. Bölge Müdürlüğünce Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu’ndan 2020 yılında 14 erkek ve 11 dişi olmak üzere toplam 25 alageyik yerleştirilmesi yapıldı.

En büyük orman yangınından kaçmışlardı - Resim : 1

YANGINDAN KAÇTILAR GERİ DÖNÜYORLAR

2021 yılında gerçekleşen büyük Manavgat yangını bölgedeki ormanlık alanların büyük bölümünün yanmasına neden olmuş bu yangından yaban hayvanları da büyük ölçüde olumsuz etkilenmişti.

Bu süreçte daha önce bölgeye yerleştirilen Alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğünce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusu ile birlikte tespit edilmesi büyük heyecan oluşturdu.

Elde edilen kısa videoda kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alana yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görüldü.

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