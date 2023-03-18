En ışıltılı fuar kapılarını açtı: Istanbul Jewelry Show

Uluslararası mücevher fuarı "İstanbul Jewelry Show" , kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuar, 19 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Mücevher sektörünün gözü İstanbul'a çevrildi. Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, 53’üncü kez sektör öncülerini bir araya getirdi.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyona, yerli ve yabancı bin 500 firma katılıyor. ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan firmalar, özel ürün ve hizmetlerini, 140’ı aşkın ülkeden gelen 40 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunuyor.

Fuara Ahlatcı Kuyumculuk tarafından 18 kilo altın kullanılarak, “Altın değerinde zafer” temasıyla üretilen Çanakkale Şehitleri Anıtı damga vurdu. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı, “Tarihte eşi görülmemiş bir zaferin 108. yıldönümündeyiz. Bu gururda birleşelim, daha çok üretelim” dedi.

Küresel altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, kuyumculuk sektöründe 2022 yılını 5 milyar 855 milyon dolarlık ihracatla kapattı. Altın ve gümüş ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7, pırlantalı mücevher ihracatı ise yüzde 33 oranında arttı.

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