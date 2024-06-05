Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor

Borsaya ilgi her geçen gün artıyor, şirketler ise halka arz olmaya hazırlanıyor. 31 yıldır yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Enda Enerji de bunlar birisi. Şirket halka arz gelirleri ile yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe yatırım yapmayı planlıyor.

Editör: Haber Merkezi

Yatırımcıların borsaya ilgisi her geçen gün artıyor, şirketler ise halka arz olmaya hazırlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Şirket, 2030 yılında yenilenebilir elektrik kurulu gücünde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Halihazırda 2023 verilerine göre Türkiye’de ilk 50 şirket arasında 180,1 megawatt elektrik kapasite ile 45. sırada yer alıyor.

Öte yandan şirket, halka arzdan elde edilecek gelir ile Rüzgâr ve Hibrit Güneş Enerji Santralleri kurma, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe yatırım yapmayı hedefliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# halka arz # ekonomi
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