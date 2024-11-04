Endonezya'da yanardağ patlaması! 10 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya’nın Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı gece saatlerinde patladı. Yerel saatle 01.27 ve 02.48’de patlayan yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonucu çevre köylerde yangın çıkarken, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yanardağda yaşanan patlamalardan 10 bin 295 kişinin etkilendiğini belirterek, birkaç köyün tahliye edildiğini söyledi. Bölgede alarm durumunun en üst seviyeye çıkarıldığını açıklayan Muhari, yerel halka ve turistlere kraterin 7 kilometre yarıçapındaki alanında faaliyet göstermemelerini söyledi.

Volkanoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ”Lewotobi Laki-Laki Dağı’ndaki volkanik faaliyetlerde önemli bir artış oldu” ifadeleri kullanılırken, yağmur kaynaklı lav taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu ve bölge halkına volkanik küllerden korunmak için maske takmaları söylendi.