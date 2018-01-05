Endonezyalı bir turist, Manisa'nın Salihli ilçesinde, tur şirketine ait otobüsün içerisinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Endonezya'dan İstanbul'a gelen Nugroho Wijay Kusuma (19), annesi Minarni Lıstyowatı (53) ile özel bir tur şirketine ait otobüsle Salihli'ye gelerek tarihi yerleri gezdi.



Sart Mahallesi Gymnasium tarihi ören alanına geldiklerinde tur otobüsünde bulunan Kusuma'nın hareketsiz olduğunu gören annesi Lıstyowatı durumu tur yetkililerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemede Kusuma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kusuma'nın cenazesi savcılık incelemesinde ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Annesi Lıstyowatı jandarmaya verdiği ifadesinde oğlunun mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu ve bir yıl öncede testis kanserinden ameliyat geçirdiğini söyledi.



İfadesinde oğlunun bir yıldır rahatsız olduğunu, bitkisel ilaçlar kullandığını anlatan Lıstyowatı, oğlunun ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli bir durumun bulunmadığını, rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini kaydetti.