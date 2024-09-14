Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye bor üretiminde küresel liderliğe ileriye taşınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu ve bu alanda üretim kapasitesi, teknolojik altyapı, endüstriyel yetkinlik, ürün çeşitliliği ve kalite açısından dünya lideri konumunda olduğunu vurguladı.

Yeni tesis, bor ürünlerinin gübre endüstrisinde kullanılacak granül bor formunda üretimini sağlayacak. Bu adımla bor ürün yelpazesinin genişletilmesi hedefleniyor. Bayraktar, "Granül bor ürünleri gübre endüstrisinde önemli bir rol oynuyor. Açılışını yaptığımız tesisle bor ürünlerini çeşitlendirerek, sektördeki yerimizi güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasında yer aldığını belirtti. Gelecekte bu rezervlerin daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması, sanayinin geliştirilmesi ve nihai ürünlerin üretimi üzerine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bor ürünlerinin üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeli çerçevesinde uluslararası pazarlara sunulacağını ifade etti.

Bayraktar, bor alanında özelleştirmenin söz konusu olmayacağını da belirterek, "Uluslararası pazarda ihtiyaç duyulan temel bor ürünlerinin tamamını Eti Maden olarak üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.