Elazığ'da, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, "Özgür Kuşlar" sloganıyla başlattığı proje kapsamında sorumluluk sahasındaki enerji nakil hatlarını kuşların akıma kapılmaması için izolasyon aparatlarıyla donatıyor.

Firma, proje kapsamında Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'de yer alan enerji nakil hatlarında gerçekleştirilen izolasyon çalışmalarıyla özellikle göçmen kuşların yol güzergahlarında bulunan enerji hatlarındaki çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.



Şirket Müdürü Önder Bagır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuş türleri açısından önemli bir çeşitliliğe ve göçmen kuşların önemli bir yol güzergahı üzerinde olduğunu belirtti.



Bölgedeki enerji hatlarında zaman zaman çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerine rastladıklarını, bunun önüne geçebilmek adına izolasyon çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Bagır, bölgenin baraj ve nehirleri ile göçmen kuşların önemli durakları arasında bulunduğunu söyledi.



Böylesi önemli bir güzergahta, kuşların can güvenliği içinde özgürce uçabilmelerinin kendilerin en büyük arzusu olduğunu ifade eden Bagır, şöyle devam etti:

"Bu nedenle projemize, Özgür Kuşlar adını verdik. Yaptığımız çalışma ile sadece enerji nakil hatlarında izolasyon çalışması gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda 3 bin 600 direğe yerleştirdiğimiz aparatlarla kuş ölümlerine karşı koruyucu önlemler de aldık. İl merkezlerinde büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz havai enerji hatların yer altına alınması faaliyetlerini de yine ilçe ve köylerde devam ettiriyoruz."

- "Doğal yaşama ve çevreye karşı saygı misyonu ile hareket ediyoruz"



Bagır, hayvanların doğal yaşamın bir parçası olduğunu ve doğal dengenin korunmasında en büyük role sahip olduklarını dile getirdi.



Proje kapsamında direklerdeki göçmen kuş yuvalarında da koruyucu önlemler aldıklarını aktaran Bagır, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz göç öncesi bölgede büyük titizlikle gerçekleştirdikleri tarama faaliyetleri ile göçmen kuşların yuva yaptığı direkler tespit edildi. Yuva olduğu tespit edilen direklerde enerji kesilerek, gerekli koruyucu bakımlar da yapıldı. Böylece dönüş süresince göçmen kuşlarının yuvalarında güvenle kalması da sağlandı. Fırat EDAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında enerji nakil hatlarında izolasyon ve direklerde koruyucu önlemlerin sağlanması devam edecek. Şirket olarak her zaman doğal yaşama ve çevreye karşı saygı misyonu ile faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz."