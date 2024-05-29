Enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarının özeti: "İstanbul'da emekli olmak"

Yıllarca bu ülke için çalıştılar, emekli olunca açlık sınırında yaşama mahkum edildiler. AK Parti'nin çöken ekonomik modeli emeklileri büyükşehirlerde geçinemeyecek noktaya getirdi.



İstanbul’da yaşayan 3 milyon 196 bin 342 emeklinin yaşam koşullarını İstanbul Planlama Ajansı araştırdı. Buna göre her 6 haneden biri emekli aylığı ile geçiniyor. Her 10 haneden 1'i ise en düşük emekli aylığı 10 bin lira geçimini sürdürüyor.



Emeklinin aylığı yıldan yıla eriyor. 2010 yılında emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 115 seviyesindeyken şimdi, yüzde 58,8'e düştü.

EMEKLİ AYLIĞI YILDAN YILA ERİYOR

2010 YILI

EMEKLİ AYLIĞI: 680 TL

ASGARİ ÜCRET: 587 TL

2024 YILI

EMEKLİ AYLIĞI: 10 BİN TL

ASGARİ ÜCRET: 17 BİN 2 TL



Öte yandan, İstanbul'da ikamet eden her 3 emekliden biri aylığı yetmediği için çalışmaya devam ediyor. EYT'lilerin ise yüzde 52,2'si yani her 2 EYT'liden 1'i çalışmaya devam ediyor.



