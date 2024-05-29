Enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarının özeti: "İstanbul'da emekli olmak"
Enflasyon karşısında eriyen emekli aylıkları, günden güne düşen alım gücü, artan hayat pahalılığı.. Emekli geçinemiyor, büyükşehirlerde ise geçim neredeyse imkansız. "İstanbul'da emekli olmak" adlı bir araştırma yapıldı. Sonuçlar çok çarpıcı.
Yıllarca bu ülke için çalıştılar, emekli olunca açlık sınırında yaşama mahkum edildiler. AK Parti'nin çöken ekonomik modeli emeklileri büyükşehirlerde geçinemeyecek noktaya getirdi.
İstanbul’da yaşayan 3 milyon 196 bin 342 emeklinin yaşam koşullarını İstanbul Planlama Ajansı araştırdı. Buna göre her 6 haneden biri emekli aylığı ile geçiniyor. Her 10 haneden 1'i ise en düşük emekli aylığı 10 bin lira geçimini sürdürüyor.
Emeklinin aylığı yıldan yıla eriyor. 2010 yılında emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 115 seviyesindeyken şimdi, yüzde 58,8'e düştü.
EMEKLİ AYLIĞI YILDAN YILA ERİYOR
2010 YILI
EMEKLİ AYLIĞI: 680 TL
ASGARİ ÜCRET: 587 TL
2024 YILI
EMEKLİ AYLIĞI: 10 BİN TL
ASGARİ ÜCRET: 17 BİN 2 TL
Öte yandan, İstanbul'da ikamet eden her 3 emekliden biri aylığı yetmediği için çalışmaya devam ediyor. EYT'lilerin ise yüzde 52,2'si yani her 2 EYT'liden 1'i çalışmaya devam ediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi