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Enflasyon tezgahları yaktı

Enflasyon ve dövizdeki kurundaki artış en çok vatandaşın mutfağına ve pazara yansıyor. Esnaf enflasyondaki fiyat artışı nedeniyle satışlardaki düşüşten, vatandaş da pahalılıktan dolayı istediği kadar alışveriş yapamamaktan şikayet ediyor.

Enflasyon tezgahları yaktı

Tezgahları etkileyen enflasyon nedeniyle vatandaş istediği kadar alıveriş yapamıyor. Yani ne alıyor ne de alamıyor.

Fiyatlardan dertli vatandaş alışveriş için akşamı bekliyor. Alacağını da kilo kilo değil tane tane alıyor.

Alım olmayınca haliyle esnaf da iş yapamıyor.

ulusal.com.tr
HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
 

Etiketler; #Pazar #fiyat
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