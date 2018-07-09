İzmir İtfaiyesi'nin yeni "arazi aracı" engel tanımıyor. Karada zorlu engelleri aşan derin suları ise yüzerek geçen 8 tekerlekli amfibi araç özellikle doğada kaybolanları aranmasında zamana karşı yarış veriyor...

Karada en zorlu engelleri aşıyor, gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabiliyor.



Derin suları ve gölleri ise yüzerek geçiyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, karada ve suda ilerleyebilen yeni arazi aracıyla daha da güçlendi.



İzmir İtfayesi bünyesine katılan 8 tekerlekli araç, düzenlenen tatbikat kapsamındaki görevini başarıyla yerine getirdi.



İzmir İtfaiyesi, Urla Barbaros Mahallesi'ndeki Koca Göl civarında bir tatbikat gerçekleştirdi.



Senaryo gereği kaybolan bir genç kızı aramak üzere bölgeye ulaşan İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, tüm imkanlarını seferber etti.



Dalgıçlar gölün içinde arama yaparken, arama köpeği İzci ise ormanlık alana yönlendirildi.



Drone yardımıyla da tüm arazi havadan tarandı.



Genç kızı bulmasıyla sağlık ekipleri amfibi arazi aracıyla bu noktaya ulaştı.



Yeni aracın hem karada hem suda gidebilme özelliği sayesinde genç kız kısa sürede olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü.



ulusal.com.tr



