Müjgan Bilgen Özen ve Ahmet Ufuk Özen, görme engelli iki vatandaşımız. İkisi de Avukat. Bu iki azimli insan aynı zamanda engelli haklarına ilişkin çalışmalar da yapıyor. Müjgan Bilgen Özen'e göre inanan insanın her şeyi başarabilir.





Müjgan Bilgen Özen ve Ahmet Ufuk Özen’in görme engelli olmaları mesleklerini yapmalarına engel olmadı.



Avukat çift, yıllardır mesleklerini sürdürerek ve engelli haklarına ilişkin çalışmalar yapıyor.



Arabulucu ve uzlaştırmacı olduğunu söyleyen Ahmet Ufuk Özen, 23 yıldır avukat.



Özen "dilekçe yazma, dosyaları inceleme ve duruşmaları takip etmek teknolojik imkânlar sayesinde eskiye göre daha kolay" diyor.



Aynı zamanda Çağdaş Görmeyenler Derneği'nin başkanı da olan Özen, "engellilere geçiş üstünlüğü" konusundaki kanunda eksikler olduğuna dikkat çekti.



Eşiyle birlikte engelleri aştığını söyleyen Müjgan Bilgen Özen, "Ülkemizde engellilere ilişkin kanunlarda sıkıntımız yok. Uygulamada ciddi sıkıntılarımız var" dedi.



Müjgan Bilgen Özen inanan insanın herşeyi başarabileceğini dile getirdi.







ulusal.com.tr İzmir'de yaşayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile serbest avukat eşi Ufuk Özen gençlik yıllarında geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle görme yetilerini kaybetti.Müjgan Bilgen Özen ve Ahmet Ufuk Özen’in görme engelli olmaları mesleklerini yapmalarına engel olmadı.Avukat çift, yıllardır mesleklerini sürdürerek ve engelli haklarına ilişkin çalışmalar yapıyor.Arabulucu ve uzlaştırmacı olduğunu söyleyen Ahmet Ufuk Özen, 23 yıldır avukat.Özen "dilekçe yazma, dosyaları inceleme ve duruşmaları takip etmek teknolojik imkânlar sayesinde eskiye göre daha kolay" diyor.Aynı zamanda Çağdaş Görmeyenler Derneği'nin başkanı da olan Özen, "engellilere geçiş üstünlüğü" konusundaki kanunda eksikler olduğuna dikkat çekti.Eşiyle birlikte engelleri aştığını söyleyen Müjgan Bilgen Özen, "Ülkemizde engellilere ilişkin kanunlarda sıkıntımız yok. Uygulamada ciddi sıkıntılarımız var" dedi.Müjgan Bilgen Özen inanan insanın herşeyi başarabileceğini dile getirdi.