Engelleri Aştı Öğretmen Oldu

 Yüreğindeki ışıkla geleceğimizi inşa eden görme engelli öğretmen Burcu Salman… Engel tanımayan öğretmen Burcu Salman İzmir Balçova’da bulunan Mehlika Emir Altay Anaokulu'nda geleceğimizi inşa ediyor.

Engelleri Aştı Öğretmen Oldu


Hayalindeki mesleğe ulaşmak için engel tanımadı.

Görme Engelli Burcu Öğretmen, İzmir Anaokulunda Minik öğrencilere ışık tutuyor.

Karaman'da dünyaya gelen Salman, eğitim hayatına Ayrancı İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde başlamıştı.

Kabartma yazı eğitimi aldı. ailesi ve öğretmenlerinin de yardımıyla Konya'daki görme engelliler okuluna kayıt oldu.

Çabaları cevapsız kalmadı tüm eğitimlerini tamamladı hayalindeki mesleği yapmak için İzmir'e atandı.

Görme engelli öğretmen Burcu Salman, minik öğrencilere rehberlik yapıyor, onları geleceğe hazırlamanın yanı sıra ailelere de engelli çocuklarından gurur duyma çağrısı yapıyor.

# izmir
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