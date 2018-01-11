- Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezindeki kilim dokuma kursuna katılan zihinsel engelli öğrenciler, meslek öğrenmenin yanı sıra öz güvenlerini de geliştirerek sosyalleşiyor - Merkez Müdürü Nalbant: - "Öğrencilerimiz bir şeyler ürettikçe mutlu ve huzurlu oluyor. Biz de 'Hayatta ben de varım' diyebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kilim dokuma kursunda zihinsel engelli öğrencilerin hem el becerileri geliştiriliyor hem de sosyal hayata kazandırılmaları sağlanıyor.

Engelli öğrenciler, Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde bir yandan kilim dokumanın inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor, bir yandan da sosyal hayata katılarak motive ediliyor.

Kilim dokumanın yanında yaptıkları diğer el sanatlarıyla da takdir toplayan öğrenciler, kurs saatinde türkü söyleyerek sohbet ederek hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Okul Müdürü Abdülmuttalip Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda açtıkları kurslarla engelli öğrencilerin sosyal hayata katılmalarını hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere sosyalleşmenin yanında meslek edindirmeye yönelik kurslar verdiklerini anlatan Nalbant, kilim dokumayı öğrendikçe bir şeyler başarmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Çocukları gerçek hayata yönlendirerek kazanmak istediklerine işaret eden Nalbant, "Öğrencilerimiz bir şeyler ürettikçe mutlu ve huzurlu oluyor. Biz de 'Hayatta ben de varım' diyebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kurslarda engellilerin kendilerini tanıma şansı bulduğuna dikkati çeken Nalbant, öz güvenlerinin de arttığını kaydetti.

Öğrencileri sadece kilim dokuma kursuyla sosyalleştirmeye çalışmadıkları anlatan Nalbant, şunları söyledi:

"Spor, sanat ve kültürel alanda öğrencilerimize her türlü kursu veriyoruz. Kurslarımızla birlikte öğrencilerimiz, aktif şekilde hayata katılıyor. Çocuklarımıza güven duygusu ve iş becerisi vermeye çalışıyoruz. Onlar kendi dünyalarında 'İşe gidiyorum' diye evden çıkıyor. Kursta bir şey yaptığı zaman 'Ben de bir işe yarıyorum.' diyor. Bu da onlarda toplumla bütünleşme hissini artırıyor. Onlar toplumdan kopmadan yaşarlarsa mutlu olurlar, kendilerini bir birey olarak hissederler. Engelleri aşmak çok kolay, önemli olan düşüncelerdeki engelleri kaldırmak."

Öğrencilerden Utku Toptepe de kursların çok eğlenceli geçtiğini, bir şeyleri başardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.







