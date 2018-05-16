Güvercinlik Mahallesinde şeker hastalığı nedeniyle ayakları kesilen annesiyle yaşayan Doğan Ersöz'ün (46) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları jandarmaya haber verdi.Kaynak: DHA
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, engelli Gülhizar Ersöz (70) ile Doğan Ersöz'ün cesetleriyle karşılaştı.
Yapılan incelemede Doğan Ersöz'ün tüfekle annesini vurduktan sonra yan odaya geçerek intihar ettiği tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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