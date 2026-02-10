Engelli gence eziyet eden 4 şüpheli tutuklandı

Ankara’da sosyal medyada yayılan bir videoda zihinsel engelli bir gencin vinçle ayağından bağlanarak işkenceye maruz bırakıldığı görüntülerinin paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi. Görüntülerde, bir iş yerinde çalışan ve %61 zihinsel engelli olduğu belirlenen M.S. isimli mağdurun ayağından vinçle bağlandığı ve görüntülerinin çekildiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda videodaki mağdurun kimliği belirlendi ve olaya karıştığı tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir-götür işlerinde çalışan M.S.’nin zihinsel engelli olduğu ve olayın yaşandığı anların sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladığı öğrenildi. Polis ekipleri görüntülerin paylaşılmasının ardından soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturmanın detayları ve şüphelilerin tutuklanma gerekçeleriyle ilgili adli süreç devam ediyor. Kamuoyunda paylaşılan görüntüler geniş tepkilere yol açmış durumda.