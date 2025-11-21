Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansörden düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka’da 67 yaşındaki Fatma Ekin, engelli kardeşinin kullanımı için kurulan yük asansörüne bindiği sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Asansör kapısının kırık olduğu, Ekin’in bu bölümden aşağıya düştüğü tespit edildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda, 67 yaşındaki Fatma Ekin hayatını kaybetti. Olay, saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokak’taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

Bedensel engelli erkek kardeşi için yaklaşık bir ay önce apartmanın dış cephesine yük asansörü düzeneği kurduran Fatma Ekin, akşam saatlerinde pazar alışverişinden döndükten sonra bu asansörü kullanarak 5’inci kata çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ekin, metrelerce yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yük asansörünün kapısının iki gün önce kırıldığı, Fatma Ekin’in kırılan bu bölümden aşağıya düştüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

