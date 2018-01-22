Tokat'ta 18-38 yaşlarındaki 17 engelli kız için temsili kına gecesi etkinliği düzenlendi

Tokat'ta, Turhal Belediyesi, AK Parti Turhal İlçe Kadın Kolları ve özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından engelli kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi.



Müftü Mahallesi Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gelinlik giyen 18-38 yaşlarındaki engelli kızlar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.



AK Parti Turhal İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayla Bedirhan Çelik, bu organizasyon için yaklaşık bir aydır çalıştıklarını söyledi.



Temsili kına gecesi için tüm ayrıntıları düşündüklerini vurgulayan Çelik, çok anlamlı bir etkinliğe aracı oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.



Etkinlik süresince kızların yüzlerinden gülümsemenin hiç eksik olmadığına işaret eden Çelik, "Kına gecesi öncesi kızlarımızı kuaföre götürdük saçlarını yaptırdık, gelinliklerini temin ettik. İlk etapta biz az sayıda kızımız için böyle bir şey düşünüyorduk daha sonra baktık ki sayı giderek arttı. 17 engelli kızımıza temsili kına gecesi yaptık. Gerçekten çok mutlu oldular. Gelinlik giydiler ve gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu etti." diye konuştu.



Etkinliğe katılan Dilek Şahin'in annesi Dürdane Şahin ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok duygulandım. Böyle bir şeyi hazırladıkları için çok teşekkür ederim. Kızımın hep böyle bir hayali vardı. Sağ olsunlar yerine getirdiler. Dilek gibi burada çok kızımız var. Çok güzel vakit geçirdiler. Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.



Engelli kızlara çeyrek altın hediye eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler organizasyonu gerçekleştirenleri tebrik etti.

