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Engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Denizli'de cinnet geçiren bir kadın, serebral palsili oğlunu tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Engelli oğlunu öldürüp intihar etti

 Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, engelli oğlunu tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Seher Baş (35), Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yüzde 99 serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk'e (17) tüfekle ateş etti.

Baş, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Seher Baş'ın ev hanımı olduğu ve eşinden yaklaşık bir yıl önce boşandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #intihar #denizli #cinayet
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