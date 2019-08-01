Engelli piyangocu dolandırıldı

Namı değer “Ali Baba” her sabah saat 9’da İzmir Konak’ta bulunan milli piyango tezgâhını açıyor ve güne başlıyor.
Ali Dilekhacıoğlu, talihsiz olayın nasıl yaşandığını Ulusal Kanal’a anlattı.
856 adet kazı kazan oynayan şahıs tespit edilemedi. Dilekhacıoğlu, 566 lira zarara uğradı.
Ali Baba akülü araç alacaktı ancak bunun için daha fazla bilet ve kazı kazan satması gerekecek.
İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, dolandırıcılığın ilk olmadığını söyledi.
ulusal.com.tr
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