Engelli rampası sandı, merdivende asılı kaldı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolunu kaybederek yayalara açık meydana giren bir sürücü, merdivenleri engelli rampası zannedip üzerinden geçmeye çalışınca aracıyla basamaklarda mahsur kaldı.
Sabah saatlerinde Çorlu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlara şaşkınlık dolu anlar yaşattı. İddiaya göre, yolunu karıştıran M.T. idaresindeki otomobil, normal şartlarda sadece yayalara açık olan meydana girdi. Meydanın içinde ilerleyen sürücü M.T., karşısına çıkan merdivenleri fark etmeyerek buranın bir engelli rampası olduğunu düşündü. Aracıyla doğrudan bu basamaklardan geçiş yapmak isteyen sürücünün otomobili, merdivenlerin tam ortasında havada asılı kalarak hareket kabiliyetini yitirdi. Bölgeden geçen vatandaşlar ise aracın o halini büyük bir şaşkınlık içerisinde izledi.
Aracı basamaklarda mahsur kalan sürücü ilk olarak kendi imkanlarıyla otomobilini bulunduğu yerden kurtarmayı denedi. Ancak sürücünün şahsi çabaları aracı hareket ettirmeye yetmedi. Kaza yapan aracı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik polisi kaza yerinde gerekli kontrollerde bulunarak sürece müdahil oldu.
Bu esnada olayı izleyen bir grup vatandaş da duruma el atarak merdivenlerdeki otomobili el birliğiyle itmek istedi. İnsan gücüyle yapılan bu kurtarma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı ve araç asılı kaldığı noktadan bir türlü hareket ettirilemedi.
Vatandaşların fiziksel müdahalesiyle de kurtarılamayan otomobil için farklı bir çözüm yoluna gidildi. Son çare olarak olay yerine bir çekici çağrıldı. Kısa sürede meydana ulaşan çekici vasıtasıyla, merdivenlerde asılı kalarak mahsur kalan otomobil başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Meydandaki bu alışılagelmişin dışındaki kazaya tanık olan ve şaşırdığını ifade eden bir vatandaş, "Burası çok eski bir meydan. Önceden burada mandalar yatardı. İlk kez böyle bir kazaya rastladım" dedi.