Engelli rampası sandı, merdivende asılı kaldı! Tekirdağ'da şaşkına çeviren kaza

Vatandaşların fiziksel müdahalesiyle de kurtarılamayan otomobil için farklı bir çözüm yoluna gidildi. Son çare olarak olay yerine bir çekici çağrıldı. Kısa sürede meydana ulaşan çekici vasıtasıyla, merdivenlerde asılı kalarak mahsur kalan otomobil başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Meydandaki bu alışılagelmişin dışındaki kazaya tanık olan ve şaşırdığını ifade eden bir vatandaş, "Burası çok eski bir meydan. Önceden burada mandalar yatardı. İlk kez böyle bir kazaya rastladım" dedi.