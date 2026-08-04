Engellileri otobüsten kovdu demişlerdi... Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, görme engelli yolcuları araçtan indirmek istediği iddiasıyla sosyal medyada hedef gösterildi. Ancak araç içi kamera görüntüleri ve sürücünün beyanı, tartışmanın sadece kart basmama ve ücret ödememe itirazından kaynaklandığını gözler önüne serdi.
Sivas'ta Otogar önündeki duraktan aracına altı yolcu alan 46 yaşındaki Özel Halk Otobüsü sürücüsü Enver Gökce, beşi görme engelli olduğunu belirten kişilerin araca binişi sırasında bir kriz yaşadı.
Sosyal medyaya yansıyan ve bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, sürücünün bu kişileri otobüsten indirmek istediği ve kendilerine hakaret ettiği öne sürüldü. Paylaşılan bu iddialar, şoför Gökce'nin kısa sürede sosyal medyada linç edilmesine zemin hazırladı.
GERÇEĞİ ARAÇ İÇİ KAMERALARI ELE VERDİ
Otobüsün güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde ise olayın seyrinin sosyal medyaya yansıyandan farklı olduğu tespit edildi. Görüntülerde, sürücünün engelli olduğunu iddia eden kişilere, ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmeleri için engelli yolcular kapsamında verilen kartlarını cihaza okutmaları gerektiğini, aksi takdirde ücret ödemelerinin zorunlu olduğunu anlattığı duyuluyor.
Beş yolcunun kart göstermemekte ve ücret ödememekte ısrar etmesi üzerine Gökce'nin, aracı durdurarak bu şekilde yola devam edemeyeceğini belirttiği kayıtlara yansıdı. Mevzuat gereği de ücretsiz ulaşım hakkına sahip engelli vatandaşların, halk otobüslerinde kendilerine tanımlanan bu kartları cihaza okutmaları, aksi halde yolculuk ücretini ödemeleri gerekiyor.
Eleştirilerin hedefi haline gelen otobüs şoförü Enver Gökce, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yaşananları kendi açısından detaylandıran Gökce, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Akşam saatlerinde otobüse 6 kişi bindi. Yolculardan sadece bir tanesi kartını okuttu. Kalan 5 kişi ise kartını okutmadı. İçlerinden bir kadın, otobüse binerken kartlarını arkadan okutacaklarını söyledi. Ancak buna rağmen hiçbiri kartını okutmadı ve engelli olduklarına dair herhangi bir kart ya da kimlik de göstermedi. Daha sonra otobüsün arka tarafına geçip oturdular. Yaklaşık 10-15 dakika sonra kendilerinden ücret talep ettim.
Bana kartlarının olmadığını söylediler. Bunun üzerine ücretlerini ödemelerini istedim ancak ücret ödemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de buna tepki gösterdim. Otobüse binen kişiler engelli olduklarını iddia ettiler. Ancak bana bunu gösteren herhangi bir engelli kartı veya kimlik ibraz etmediler. Toplam 6 kişiden sadece biri kartını okuttu. Yaşanan bu olay daha sonra sosyal medyada farklı şekillerde yayıldı. Ben sadece kendi hakkımı değil, otobüsü kullanan yaklaşık 250 kişinin hakkını istedim. Kişilerin engelli olduğunu anlamam mümkün değildi. Çünkü bana herhangi bir kart ya da kimlik göstermediler."