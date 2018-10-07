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Engelliye ait tekerlekli sandalyenin aküsü çalındı

Adana'dan akrabalarını ziyaret için gittiği Mardin'de tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan bedensel engelli Mehmet Beşir Aydoğdu, polise başvurdu.

Engelliye ait tekerlekli sandalyenin aküsü çalındı

Adana'dan akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Mardin'de tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan bedensel engelli 52 yaşındaki Mehmet Beşir Aydoğdu, evinden dışarı çıkamadığını belirterek hırsızdan aküsünü getirmesini istedi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan doğuştan bedensel engelli Aydoğdu, akrabalarını ziyaret etmek için memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gitti.

Akülü tekerlekli sandalyesini de yanında götüren Aydoğdu, geceyi akrabasına ait evde geçirdi.

Sabah uyandığında dışarıda bıraktığı tekerlekli sandalyesinin aküsünün çalındığını fark eden Aydoğdu, misafir olarak bulunduğu ilçede hırsızlıkla ilgili polise şikayette bulundu.

Adana'ya dönen Aydoğdu, konuşma güçlüğü çektiği için yeğeni Alaattin Aydoğdu aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, akülü tekerlekli sandalyenin bir süre önce kentteki bir ilçe belediyesi tarafından kendisine hediye edildiğini belirtti.

Daha önce çıkamadığı sokağa akülü tekerlekli sandalye sayesinde çıkmaya başladığını kaydeden Aydoğdu, ancak akünün çalınmasıyla mağduriyet yaşadığını söyledi.

"Dünyanın en mutlu insanı bendim ama şimdi oyuncağı çalınmış çocuk gibi üzgünüm." diyen Aydoğdu, hırsızdan aküsünü iade etmesini istedi.

Anne Fatma Aydoğdu da "Oğlumun hayallerini geri getirin, onu mutsuz görmek beni kahrediyor." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #engelli #Akü #tekerlekli sandalye #adana
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