Engelsiz bir dünya için ses verdiler. Zihinlerdeki engelleri yıkmak için el ele veren Siirtli engelli öğrenciler, yöresel türkülerle bir klip hazırladı.





Hepsi Siirt'te yaşıyor. Farklı yaşlardalar ama mücadeleleri ortak "Engelsiz bir düya yaratmak"..



Engelsiz bir dünya için yöresel türkülere ses verdiler. Bir de klip hazırladılar.



Siirt'in farklı noktalarında çekilerek hazırlanan projenin adı ise "Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver".





ulusal.com.tr Tek istedikleri engelleri, tabuları yıkmak.Hepsi Siirt'te yaşıyor. Farklı yaşlardalar ama mücadeleleri ortak "Engelsiz bir düya yaratmak"..Engelsiz bir dünya için yöresel türkülere ses verdiler. Bir de klip hazırladılar.Siirt'in farklı noktalarında çekilerek hazırlanan projenin adı ise "Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver".